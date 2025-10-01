На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский суд заочно осудил австралийского наемника, воюющего на стороне ВСУ

СК: суд заочно осудил австралийского наемника ВСУ на 14 лет тюрьмы
Руслан Кривобок/РИА Новости

Суд заочно приговорил гражданина Австралийского Союза Льюиса Каллена Бенджамина к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Установлено, что в октябре 2023 года Бенджамин вступил в состав военизированного подразделения в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ, согласившись воевать против российских военнослужащих.

По данным СК, наемник прошел обучение, получил оружие, боеприпасы и снаряжение, после чего принимал участие в боевых действиях на территории Украины и ДНР за денежное вознаграждение.

Ведомство уточнило, что собранные следствием доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора. Приговор вынесли заочно, а самого Бенджамина объявили в международный розыск.

До этого Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор солдату националистического батальона украинской армии, который совершал военные преступления на территории Донбасса.

Ранее суд приговорил грузинского наемника ВСУ к лишению свободы.

