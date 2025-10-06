«Инсайдер»: откуп от мобилизации на Украине стоит от €500 до €15 тысяч

Стоимость откупа от принудительной мобилизации на Украине варьируется от €500 до €15 тысяч. Об этом сообщило издание «Инсайдер» со ссылкой на военнослужащего украинской национальной гвардии.

По словам военного, граждане Украины могут избежать мобилизации при проверке документов, заплатив €500. При этом, если их уже посадили в ведомственный микроавтобус, то сумма откупа увеличивается до €1 тысячи.

Военнослужащий нацгвардии отметил, что также украинцы могут откупиться от мобилизации в военкомате до оформления документов. В этом случае им нужно заплатить €10 тысяч. Однако, если документы уже оформлены, то сумма возрастает до €15 тысяч.

В сентябре покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что украинцам приходится платить до $50 тысяч, чтобы избежать мобилизации и последующей отправки на фронт. Парламентарий назвал мобилизацию в республике террором, отметив, что «охота» на людей ведется на улицах, в транспорте, больницах и даже в их домах.

