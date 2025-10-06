На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мэр Дзержинска прокомментировал ночную атаку беспилотников

Мэр Дзержинска Клинков: в ходе ночной атаки дронов ВСУ есть пострадавшие
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Дзержинском пострадали мирные жители и их имущество. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Михаил Клинков.

«Семье получившего травму, в результате падения обломков, оказывается необходимая социальная и медицинская помощь», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Градоначальник выехал на место происшествия, чтобы поговорить с пострадавшим. По его словам, в настоящий момент там работают представители силовых структур.

Клинков подчеркнул, что находится на постоянной связи с региональным управлением, ситуация находится на его личном контроле. Мэр призвал местных жителей сохранять бдительность и беречь себя.

6 октября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в Дзержинске силы противовоздушной обороны отражали ночью атаку 20 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, от упавших обломков пострадал один человек, но жизни ничего не угрожает — ему оказывают необходимую помощь медики.

Ранее политолог назвал возможную причину налета 251 украинского БПЛА на РФ.

