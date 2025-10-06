Стало известно об участии танкистов и техников в штурмах ВСУ в Купянске

Командование украинских войск из-за больших потерь в Купянске в Харьковской области отправляет на штурмы танкистов и техников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пленного командира взвода технического обслуживания танкового батальона 154-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Святослава Дороша.

По данным агентства, мужчину принудительно мобилизовали, когда он приехал на Украину из-за границы, чтобы навестить родственников. Боец ВСУ родился в Мурманской области, в семье военнослужащих. Его отец около 20 лет служил на советской атомной подлодке К-3.

Дорош рассказал, что украинские командиры забирали в Купянск людей из танковых подразделений вместо пехотных. При этом перед ними ставили задачу закрепиться на занятых рубежах после штурма.

«[Забирали] из-за нехватки [личного состава], больших потерь», — подчеркнул пленный.

3 октября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что целое подразделение мобилизованных бойцов ВСУ сдалось в плен в Купянске. Как он рассказал, на Купянском направлении помимо основных подразделений украинских войск присутствует большое количество иностранных наемников, которые также попадают в плен к Вооруженным силам РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска заняли почти две трети Купянска.