На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Немецкий концерн поставит Киеву тысячу военных грузовиков

FAZ: немецкий концерн Daimler Truck поставит Киеву тысячу грузовиков для ВСУ
true
true
true
close
Радко Паунов/bektivno.bg

Концерн Daimler Truck из Германии произведет порядка тысячи грузовиков Zetros для военных нужд Украины. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.

«В будущем около 1000 новых военных грузовиков Zetros будут задействованы на Украине <...>. Daimler Truck получил заказ на производство четырехзначного числа этих военных грузовиков для правительства в Киеве», — указано в материале.

Отмечается, что к настоящему моменту концерн поставил Украине свыше 200 таких грузовиков. Новую партию машин планируют покрыть камуфляжной краской. Их будут использовать для эвакуации раненых, а также транспортировки солдат и топлива.

Издание добавляет, что пока оборонное направление приносит Daimler Truck всего около €54,1 млрд, и это 1% от общего оборота, однако концерн планирует удвоить этот показатель в течение ближайших пяти лет.

Накануне в другой европейской стране, Нидерландах, прошла акция против поставок оружия Украине. Участники демонстрации принесли с собой плакаты с надписями «Нет оружию ради мира!», «Нет войне с Россией!», «Прекратите помогать Украине и Израилю!».

Ранее в США рассказали, как может начаться война с Россией.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами