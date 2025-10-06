В России раскрыли эффективность «плетки» против дрона-камикадзе «Баба-Яга»

Снайперская винтовка Драгунова со складным прикладом (СВДС) способна успешно ликвидировать тяжелые дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Баба-Яга». Об этом сообщает концерн «Калашников» в Telegram-канале.

На обнародованных кадрах можно наблюдать обучение российских бойцов группировки войск «Центр» по уничтожению тяжелых дронов. Солдаты использовали СВДС, которые в народе получили название «плетки» из-за характерного звука выстрела.

«Она возникла для гарантированного поражения личного состава и небронированных целей на расстоянии до 1000 м», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что СВДС может также успешно действовать в регионе с ослабленными позициями украинской стороны в зоне спецоперации.

СВДС — это модификация СВД для подразделений спецназа, морской пехоты и Воздушно-десантных войск. Длина винтовки со сложенным прикладом составляет 875 миллиметров.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ начали использовать бесшумные FPV-дроны у Кременной в Луганской народной республике. По его словам, такие дроны сложно обнаружить и обезвредить, но российские бойцы нашли способ.

Ранее в ВСУ появилось новое подразделение наемников.