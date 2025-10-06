На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России раскрыли эффективность «плетки» против дрона-камикадзе «Баба-Яга»

«Калашников»: винтовка СВДС способна поражать тяжелые дроны-камикадзе ВСУ
true
true
true
close
Denes Meszaros/Shutterstock/FOTODOM

Снайперская винтовка Драгунова со складным прикладом (СВДС) способна успешно ликвидировать тяжелые дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Баба-Яга». Об этом сообщает концерн «Калашников» в Telegram-канале.

На обнародованных кадрах можно наблюдать обучение российских бойцов группировки войск «Центр» по уничтожению тяжелых дронов. Солдаты использовали СВДС, которые в народе получили название «плетки» из-за характерного звука выстрела.

«Она возникла для гарантированного поражения личного состава и небронированных целей на расстоянии до 1000 м», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что СВДС может также успешно действовать в регионе с ослабленными позициями украинской стороны в зоне спецоперации.

СВДС — это модификация СВД для подразделений спецназа, морской пехоты и Воздушно-десантных войск. Длина винтовки со сложенным прикладом составляет 875 миллиметров.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ начали использовать бесшумные FPV-дроны у Кременной в Луганской народной республике. По его словам, такие дроны сложно обнаружить и обезвредить, но российские бойцы нашли способ.

Ранее в ВСУ появилось новое подразделение наемников.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами