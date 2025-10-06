Эксперт рассказал о бесшумных дронах ВСУ у Кременной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать бесшумные FPV-дроны у Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, такие дроны сложно обнаружить и обезвредить, но российские бойцы нашли способ.

«Касаемо маленьких FPV-дронов, которые бесшумные и летают по всей линии боевого соприкосновения: такие факты отмечены в Кременском округе, в частности в Серебрянском лесничестве. Принцип действия: такие дроны несут большие гексакоптеры, так называемые матки, и потом разбрасывают эти маленькие дроны. Эти дроны находятся в режиме ожидания определенное количество времени, после чего ими уже наносится удар», — поделился Марочко.

Он добавил, что небольшие дроны сложно уничтожить, так как они летают бесшумно.

6 октября РИА Новости сообщали, что в составе украинских вооруженных сил появилось новое подразделение, специализирующееся на работе с беспилотными системами.

Новый батальон под названием «Флэш» состоит из иностранных наемников. Структура, занимающаяся вербовкой иностранцев для службы в ВСУ, опубликовала видеоролик, в котором мужчина в военной форме на английском языке приглашает желающих присоединиться к первому международному батальону беспилотных систем.

Ранее российские военные уничтожили группу спецназа ВСУ в зоне СВО.