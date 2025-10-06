В Индии стартовали совместные с РФ учения «Индра-2025»

Совместные российско-индийские учения «Индра-2025» стартовали в Индии. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, пишет ТАСС.

В ведомстве рассказали, что торжественная церемония открытия прошла на полигоне Махаджан в штате Раджастан. Тренировки военнослужащих продлятся с 6 по 15 октября.

«Основной целью является отработка взаимодействия подразделений двух стран в борьбе с международным терроризмом, включая совершенствование тактики ведения контртеррористических операций», — отмечается в заявлении.

В нем говорится, что российские и индийские солдаты в рамках учений отработают совместные тактические действия и управление совместной группировкой войск. Также им предстоит повысить оперативную совместимость подразделений и обменяться друг с другом лучшими практиками ведения боевых действий, отвечающими современным условиям.

