В Индии стартовали совместные с РФ учения «Индра-2025»

МО: РФ и Индия начали совместные учения «Индра-2025» на полигоне Махаджан
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Совместные российско-индийские учения «Индра-2025» стартовали в Индии. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, пишет ТАСС.

В ведомстве рассказали, что торжественная церемония открытия прошла на полигоне Махаджан в штате Раджастан. Тренировки военнослужащих продлятся с 6 по 15 октября.

«Основной целью является отработка взаимодействия подразделений двух стран в борьбе с международным терроризмом, включая совершенствование тактики ведения контртеррористических операций», — отмечается в заявлении.

В нем говорится, что российские и индийские солдаты в рамках учений отработают совместные тактические действия и управление совместной группировкой войск. Также им предстоит повысить оперативную совместимость подразделений и обменяться друг с другом лучшими практиками ведения боевых действий, отвечающими современным условиям.

3 октября малый ракетный корабль «Буря», стоящий на вооружении Балтийского флота РФ, провел учения со стрельбой. Экипаж судна принял участие в тренировках по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника и отработал ведение огня по целям из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М». Маневры прошли в акватории Балтийского моря, а в качестве целей использовались запущенные с побережья Калининградской области ракеты-мишени.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскрыл, сколько военных приняли участие в российско-белорусских учениях «Запад-2025».

