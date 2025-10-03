Корабль «Буря» провел учения со стрельбой в Балтийском море

Малый ракетный корабль «Буря» Балтийского флота провел учения со стрельбой в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

Экипаж корабля провел тренировки по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника. Огонь по целям велся из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М».

В качестве целей использовались ракеты-мишени, запущенные с побережья в Калининградской области. Все цели были поражены.

Экипаж также провел учения по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне.

«Буря» — четвертый МРК проекта 22800, построенный для ВМФ России на заводе «Пелла». Корабль заложили в декабре 2016 года и спустили на воду в октябре 2018 года.

Судно оснащено автоматической артиллерийской пушкой АК-176МА, ЗРАК «Панцирь-М». На его вооружении также находится универсальный корабельный стрельбовой комплекс 3С14 на восемь ячеек, способный производить пуски семейства ракет «Калибр», «Оникс» и «БраМос», а также малогабаритных противолодочных торпед МПТ-1УМ.

В конце сентября Балтфлот РФ сообщал об учении с условными пусками ракетных комплексов «Бал».

Ранее российские атомные подлодки выполнили стрельбы в Охотском море.