В Минобороны раскрыли пораженные ударами ВС РФ объекты Украины

Российская армия поразила объекты энергетики и нефтяной промышленности Украины. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что российские войска применяли для поражения намеченных целей оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ракетные войска и артиллерию.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ ударили по хранилищам с горючим, которые обеспечивают деятельность армии противника, местам хранения и подготовки к запуску дронов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие атаковали энергетическую инфраструктуру и военные предприятия Украины. По словам президента страны Владимира Зеленского, ВС России применили более 50 ракет, включая «Кинжалы», и почти 500 БПЛА. При этом некоторые города оказались обесточены, а во Львовской области загорелись индустриальный технопарк и газовое хранилище. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине сообщили о крупнейшей атаке на газовую инфраструктуру Украины с начала СВО.