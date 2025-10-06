На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности

Глава Северной Осетии Меняйло объявил режим беспилотной опасности в республике
Таисия Лисковец/РИА Новости

Режим беспилотной опасности введен на всей территории Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета. Прошу сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации», — написал Меняйло.

Утром 6 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один беспилотный летательный аппарат, летевший в направлении Москвы, был сбит силами противовоздушной обороны. На месте падения обломков дрона в настоящий момент работают специалисты оперативных служб.

Также сообщалось, что средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников ВСУ в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев заявил, что, по предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее украинский беспилотник атаковал семью с ребенком в Белгороде.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
