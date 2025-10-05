В Венесуэле прошли военные учения

Мадуро: военные учения с участием милиции и армии прошли в Венесуэле

Военные учения с участием национальной милиции и армии прошли в Венесуэле. Об этом сообщил президент Николас Мадуро в своем Telegram-канале.

«Сегодня, суббота, 4 октября, день специальных военных учений, полное развертывание: FANB, Боливарианская милиция, 335 ADI и 15 751 Народная база Комплексной обороны (BPDI) мобилизованы и приступают к выполнению своих обязанностей», — написал он.

Учения прошли на фоне напряженности между Венесуэлой и США.

В начале сентября американский президент Дональд Трамп заявил об уничтожении 11 членов венесуэльского наркокартеля в ходе операции ВМС США в международных водах. По его словам, Венесуэла не предпринимает достаточных усилий для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

В ответ Мадуро заявил, что его страна столкнулась с самой серьезной угрозой американского вторжения за последние сто лет. Он объявил мобилизацию 25 тысяч военных и ввел режим ЧП.

Ранее президент Венесуэлы заявил, что страна не станет колонией США.