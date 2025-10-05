На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Венесуэле прошли военные учения

Мадуро: военные учения с участием милиции и армии прошли в Венесуэле
true
true
true
close
Gaby Oraa/Reuters

Военные учения с участием национальной милиции и армии прошли в Венесуэле. Об этом сообщил президент Николас Мадуро в своем Telegram-канале.

«Сегодня, суббота, 4 октября, день специальных военных учений, полное развертывание: FANB, Боливарианская милиция, 335 ADI и 15 751 Народная база Комплексной обороны (BPDI) мобилизованы и приступают к выполнению своих обязанностей», — написал он.

Учения прошли на фоне напряженности между Венесуэлой и США.

В начале сентября американский президент Дональд Трамп заявил об уничтожении 11 членов венесуэльского наркокартеля в ходе операции ВМС США в международных водах. По его словам, Венесуэла не предпринимает достаточных усилий для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

В ответ Мадуро заявил, что его страна столкнулась с самой серьезной угрозой американского вторжения за последние сто лет. Он объявил мобилизацию 25 тысяч военных и ввел режим ЧП.

Ранее президент Венесуэлы заявил, что страна не станет колонией США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами