В Венесуэле прошли военные учения

Военные учения с участием национальной милиции и армии прошли в Венесуэле. Об этом сообщил президент Николас Мадуро в своем Telegram-канале.
«Сегодня, суббота, 4 октября, день специальных военных учений, полное развертывание: FANB, Боливарианская милиция, 335 ADI и 15 751 Народная база Комплексной обороны (BPDI) мобилизованы и приступают к выполнению своих обязанностей», — написал он.
Учения прошли на фоне напряженности между Венесуэлой и США.
В начале сентября американский президент Дональд Трамп заявил об уничтожении 11 членов венесуэльского наркокартеля в ходе операции ВМС США в международных водах. По его словам, Венесуэла не предпринимает достаточных усилий для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
В ответ Мадуро заявил, что его страна столкнулась с самой серьезной угрозой американского вторжения за последние сто лет. Он объявил мобилизацию 25 тысяч военных и ввел режим ЧП.
Ранее президент Венесуэлы заявил, что страна не станет колонией США.