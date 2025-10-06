На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о роспуске роты дронов погранслужбы Украины

Погранслужба Украины распустила роту БПЛА 10-го мобильного отряда
Evgeniy Maloletka/AP

На Украине распустили подразделение ударных беспилотников 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Политика Страны».

В видеообращении операторы дронов заявили, что их «раздербанили и уничтожили» без всяких объяснений. Командование не дало никаких объяснений, в связи с чем было принято такое решение.

По словам операторов, они получили приказ сдать оборудование и подготовиться к переводу в пехоту, не смотря на то, что являются специалистами узкого профиля.

24 сентября стало известно, что военнослужащие ремонтного батальона Вооруженных сил Украины во Львове из-за решения командования отправить специалистов-ремонтников и солдат старшего возраста в штурмовые подразделения намерены массово покинуть часть.

В июле сообщалось, что новые мотострелковые роты Вооруженных сил Украины, которые формируют из мобилизованных граждан, нередко насчитывают от 60 до 70 бойцов.

Ранее генерал ВСУ пожаловался на нехватку военнослужащих на поле боя.

СВО: последние новости
