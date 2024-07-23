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Генерал ВСУ посетовал на нехватку солдат под Харьковом

Генерал Горбенко: подразделениям ВСУ под Харьковом не хватает личного состава

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Подразделения украинской армии, которые воюют на Харьковском направлении, серьезно недоукомплектованы из-за нехватки личного состава. Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал генерал-лейтенант ВСУ Артур Горбенко.

По словам военного, в начале мая он руководил четырьмя батальонами. Один из них имел комплектацию в 70%, еще два — 60%, а последний был укомплектован лишь наполовину. Горбенко добавил, что в распоряжении солдат не было даже минометов, только единственный танк и одно артиллерийское орудие.

Тем временем на Украине растет недовольство из-за больших потерь ВСУ, вызванных некомпетентным командованием. Этим особенно отличается 59-я бригада в Красноголовке, которую неоднократно критиковали в самой армии, Раде и СМИ. Утверждается, что ее командиры врут о занимаемых позициях и отправляют солдат на невыполнимые задания. Отмечается, что на фоне роста числа дезертиров в бригаде «назревает бунт». Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что ВС РФ окружили украинских бойцов под Нью-Йорком в ДНР.

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