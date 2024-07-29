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Военнопленный рассказал о проблемах при формировании новых рот ВСУ

Военнопленный Григорович: новые роты ВСУ имеют некомплект по штату около 30%

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Новые мотострелковые роты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые формируют из мобилизованных граждан, нередко насчитывают от 60 до 70 бойцов. При этом на самом деле они должны состоять из примерно 100 человек, пишет ТАСС со ссылкой на пленного украинского пехотинца Альберта Григоровича.

По словам мужчины, военнослужащие больше не хотят участвовать в боевых действиях. В 2022 году были люди, которые добровольно вступали в ряды ВСУ. Однако сейчас число солдат, самостоятельно вызвавшихся идти на фронт, значительно сократилось.

«В роты еле набирают 60–70 человек. Это очень тяжело. <…> Все боятся, все пытаются откупиться», — подчеркнул источник агентства.

Он добавил, что командование ВСУ расформировывает подразделения с большими потерями и доукомплектовывает их членами других рот. В том числе в подобной ситуации оказалась бригада, в которой служил сам пехотинец.

Как сказал пленный, в конце 2022 года он вместе с сослуживцами участвовал в боях в районе населенного пункта Курдюмовка в Донецкой народной республике (ДНР). Подразделение потеряло множество бойцов и в конце концов в нем осталось всего 20–25 солдат.

На этом фоне бригаду расформировали, а ее членов перевели в другие роты. В результате ряд военных ушли «в самоволку». Григорович, в свою очередь, сдался в плен на Артемовском направлении.

Ранее генерал ВСУ пожаловался на нехватку военнослужащих на поле боя.

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