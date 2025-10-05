В районе Харькова произошли взрывы

В районе города Харьков на северо-востоке Украины произошли два взрыва. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

«В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города», — сказано в сообщении.

Через несколько минут появилась информация об еще одном взрыве, который, предположительно, тоже произошел за пределами населенного пункта.

В настоящее время на большей части территории Харьковской области действует воздушная тревога. Кроме того, она объявлена в отдельных районах Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей.

До этого мэр Андрей Садовой рассказал, что Львов на западе Украины оказался частично обесточенным после нескольких взрывов, в городе фиксировались пожары. Глава населенного пункта сообщил, что у властей нет информации о вредных выбросах, но призвал местных жителей закрыть окна и оставаться в безопасных местах.

Ранее в Сумской области город Шостка остался без электричества.