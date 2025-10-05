На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ВСУ рассказали о проблемах систем Patriot против российских ракет

В ВСУ признали трудности при противодействии ракетам РФ системами Patriot
Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) признали, что сталкиваются с трудностями при попытках противодействия российским баллистическим ракетам с помощью имеющихся у украинской стороны американских систем Patriot, заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, украинской стороне стало труднее работать по целям, которые летят по квазибаллистической траектории, а также осуществляют колебания при заходе на цель.

Игнат добавил, что это осложняет работу Patriot, ведь система работает в автоматическом режиме по баллистике. Ей становится труднее высчитать точку, в которой противоракета столкнется или приблизится к ракете противника, добавил он.

2 октября издание Financial Times сообщало, что российские ракеты успешно преодолевают украинскую систему противовоздушной обороны. Действующие и бывшие украинские чиновники уточнили, что российские ракеты эффективно обходят американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Ранее глава МИД Украины заявил, что на территории России «не будет безопасного места».

