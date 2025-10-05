На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В небе над Донецком прогремел мощный взрыв

РИА Новости: на северо-западе Донецка прогремел взрыв
Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В небе над Донецком прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, атака была зафиксирована в интервале между 21:25 и 21:30 по московскому времени.

По данным местного Telegram-канала «Типичный Донецк», взрыв раздался вблизи Куйбышевского района города. При этом местные жители в комментариях под постом пишут, что шум в результате взрыва был слышен и в других районах Донецка.

Другие подробности инцидента неизвестны. На данный момент о пострадавших не сообщалось.

До этого стало известно, что заслуженный артист Белоруссии Виктор Бабарикин, приехавший в Донецк для участия в юбилейном концерте композитора Владимира Вовченко в качестве дирижера Донецкого симфонического оркестра, подвергся атаке дронов.

По данным агентства «Минск-Новости», дирижер не пострадал. Бабарикин подчеркнул, что главным в этой ситуации является то, что в зале филармонии собрался аншлаг.

Ранее украинский беспилотник атаковал семью с ребенком в Белгороде.

