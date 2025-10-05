На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гладков сообщил о последствиях атаки дронов ВСУ на Белгород

Гладков: ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской области
true
true
true
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины атаковали два муниципалитета Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгороде один из беспилотников сдетонировал рядом с частным домом. В результате повреждены гараж, фасад и кровля здания, выбиты окна и ворота. Осколками посекло легковой автомобиль и фасады двух соседних домов. Второй беспилотник повредил дорожное покрытие рядом с коммерческим объектом.

В Белгородском районе зафиксированы разрушения в нескольких населённых пунктах. В поселке Дубовое обломки сбитых дронов повредили два частных дома, надворное строение и автомобиль. В селе Таврово пострадал частный дом, в Стрелецком — три дома, гараж, две постройки и газовая труба. В Новой Нелидовке повреждены два легковых автомобиля.

На местах работают экстренные службы, уточняются последствия атаки. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

До этого украинский беспилотник нанес удар по коммерческому объекту в Белгороде. При налете супруги получили ранения лица и рук, а две женщины — баротравмы. Пострадавших госпитализировали. Из-за детонации дрона в городе загорелись оборудование, навес и дерево, а фасад и остекление коммерческого объекта были повреждены.

Ранее «Дартсы» ВСУ ударили по автовокзалу в Брянской области, ранен мужчина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами