Гладков сообщил о последствиях атаки дронов ВСУ на Белгород

Вооруженные силы Украины атаковали два муниципалитета Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгороде один из беспилотников сдетонировал рядом с частным домом. В результате повреждены гараж, фасад и кровля здания, выбиты окна и ворота. Осколками посекло легковой автомобиль и фасады двух соседних домов. Второй беспилотник повредил дорожное покрытие рядом с коммерческим объектом.

В Белгородском районе зафиксированы разрушения в нескольких населённых пунктах. В поселке Дубовое обломки сбитых дронов повредили два частных дома, надворное строение и автомобиль. В селе Таврово пострадал частный дом, в Стрелецком — три дома, гараж, две постройки и газовая труба. В Новой Нелидовке повреждены два легковых автомобиля.

На местах работают экстренные службы, уточняются последствия атаки. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

До этого украинский беспилотник нанес удар по коммерческому объекту в Белгороде. При налете супруги получили ранения лица и рук, а две женщины — баротравмы. Пострадавших госпитализировали. Из-за детонации дрона в городе загорелись оборудование, навес и дерево, а фасад и остекление коммерческого объекта были повреждены.

Ранее «Дартсы» ВСУ ударили по автовокзалу в Брянской области, ранен мужчина.