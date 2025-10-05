Военный эксперт объяснил усиление ударов по ВПК Украины

Усиление ударов Вооруженных сил (ВС) России по военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины направлено на подталкивание Киева к принятию политических решений. Об этом mk.ru сообщил военный эксперт Евгений Линин.

«Сейчас пришло осознание, что из-за позиции Киева и Европы мирные соглашения пока невозможны даже при посредничестве США. Поэтому, видимо, было принято решение о системном уничтожении военно-промышленного потенциала Украины. Цель — подтолкнуть противника к принятию политических решений», — сказал эксперт.

Линин добавил, что подобное решение также направлено на страны НАТО и Европы. По его словам, западные государства видят в России противника, в связи с чем активно готовятся к противостоянию, наращивая свой ВПК.

ВС России в ночь на 5 октября атаковали энергетическую инфраструктуру и военные предприятия Украины. По словам президента страны Владимира Зеленского, российские войска применили более 50 ракет, включая «Кинжалы», и почти 500 БПЛА. Некоторые города Украины оказались обесточены, а во Львовской области загорелись индустриальный технопарк и газовое хранилище.

После массированных ударов МИД Украины обвинил Россию в использовании холода как оружия, а Зеленский предложил ввести «одностороннее прекращение огня в небе». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Молдавии обвинила Россию в «военных преступлениях».