В Белгороде при детонации беспилотника ВСУ загорелся автомобиль

В Белгороде при детонации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся автомобиль. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в настоящее время сотрудники МЧС России уже ликвидировали огонь. В результате инцидента две рядом стоящих машины получили повреждения, никто не пострадал, отметил Гладков.

«Все службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», — написал губернатор.

Несколькими часами ранее Гладков сообщил, что ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской области. В Белгороде один из беспилотников сдетонировал рядом с частным домом. В результате повреждены гараж, фасад и кровля здания, выбиты окна и ворота. В Белгородском районе зафиксированы разрушения в нескольких населенных пунктах — в Дубовом, Таврово, Стрелецком и Новой Нелидовке.

