Военный эксперт допустил уничтожение подземных производств ВСУ во Львове

Российские военнослужащие могли уничтожить подземные производства беспилотников и ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время одной из самых массированных атак на Львовскую область. Об этом в интервью NEWS.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, российская сторона могла использовать гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые применяют для особо важных целей, в том числе подземных, однако Минобороны РФ не прокомментировало эту ситуацию.

«То, что мы видели — и дым, и все остальное, — это производство. И вполне может быть, что рядом с производством еще были и складские помещения, и предприятия по производству беспилотников. Они были поражены. Может быть, [под землей собирали беспилотники], может, и ракеты», — рассказал военный эксперт.

Дандыкин добавил, что у украинской стороны есть средства и поддержка со стороны Европы в данном вопросе. Он не исключил, что армия РФ могла нанести удар по штабам ВСУ. Помимо этого, атака могла производиться по запасному командному пункту стран Варшавского договора, который был модернизирован и использовался в ходе текущего конфликта.

До этого сообщалось, что ВС России ночью атаковали энергетическую инфраструктуру и военные предприятия Украины. По словам президента страны Владимира Зеленского, военнослужащие применили более 50 ракет, включая «Кинжалы», и почти 500 БПЛА. При этом некоторые города оказались обесточены, а во Львовской области загорелись индустриальный технопарк и газовое хранилище.

