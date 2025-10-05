На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт допустил уничтожение подземных производств ВСУ во Львове

Дандыкин: во Львове армия РФ могла уничтожить подземные производства ракет ВСУ
close
Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие могли уничтожить подземные производства беспилотников и ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время одной из самых массированных атак на Львовскую область. Об этом в интервью NEWS.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, российская сторона могла использовать гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые применяют для особо важных целей, в том числе подземных, однако Минобороны РФ не прокомментировало эту ситуацию.

«То, что мы видели — и дым, и все остальное, — это производство. И вполне может быть, что рядом с производством еще были и складские помещения, и предприятия по производству беспилотников. Они были поражены. Может быть, [под землей собирали беспилотники], может, и ракеты», — рассказал военный эксперт.

Дандыкин добавил, что у украинской стороны есть средства и поддержка со стороны Европы в данном вопросе. Он не исключил, что армия РФ могла нанести удар по штабам ВСУ. Помимо этого, атака могла производиться по запасному командному пункту стран Варшавского договора, который был модернизирован и использовался в ходе текущего конфликта.

До этого сообщалось, что ВС России ночью атаковали энергетическую инфраструктуру и военные предприятия Украины. По словам президента страны Владимира Зеленского, военнослужащие применили более 50 ракет, включая «Кинжалы», и почти 500 БПЛА. При этом некоторые города оказались обесточены, а во Львовской области загорелись индустриальный технопарк и газовое хранилище.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мэр Львова рассказал о последствиях серии взрывов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами