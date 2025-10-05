В Молдавии опровергли сообщения о нарушении БПЛА воздушного пространства

Министерство обороны Молдавии этой ночью не перехватывало беспилотники, нарушившие воздушное пространство республики. Об этом сообщила глава пресс-службы ведомства Мария Арамэ в комментарии агентству Teleradio-Moldova, передает РИА Новости.

Ранее некоторые Telegram-каналы со ссылкой на украинскую карту воздушных ударов сообщали, что траектории нескольких БПЛА затронули молдавскую территорию.

«Министерство обороны не перехватывало ни одного беспилотника, пересекшего воздушное пространство Республики Молдова прошлой ночью», — сказала Арамэ.

До этого первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что Россия внедрила в страны Евросоюза своих «агентов и кротов», которые запускали беспилотники в небо над аэропортами Дании и Германии, а также над военными базами. По его словам, Москве уже ведет войну с Европой.

Дипломат считает, что дальнейшие действия России будут зависеть от того, проявят ли Европа и администрация президента США Дональда Трампа «коллективную решимость».

Ранее СМИ рассказали о крахе проекта «стена дронов» в Европе.