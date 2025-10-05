Над Белгородской областью и Крымом сбили 30 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа сбили 30 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Белгородской области и Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, над Белгородской областью уничтожили 29 дронов, над Крымом — один. В министерстве отметили, что попытки атаки были осуществлены в период с 08:00 мск до 12:00 мск.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Глава региона рассказал, что системы противовоздушной обороны успешно сбили дроны. Тем не менее в результате падения обломков в Белгороде загорелись два автомобиля.

2 октября средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над акваторией Черного моря и в Крыму. По данным Минобороны, ВСУ применили дроны самолетного типа.

Ранее экс-командир ВСУ рассказал о приказе атаковать Кремль дронами.