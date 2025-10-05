На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над Белгородской областью и Крымом сбили 30 беспилотников ВСУ

Минобороны: силы ПВО сбили 30 дронов ВСУ над Белгородской областью и Крымом
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа сбили 30 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Белгородской области и Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, над Белгородской областью уничтожили 29 дронов, над Крымом — один. В министерстве отметили, что попытки атаки были осуществлены в период с 08:00 мск до 12:00 мск.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Глава региона рассказал, что системы противовоздушной обороны успешно сбили дроны. Тем не менее в результате падения обломков в Белгороде загорелись два автомобиля.

2 октября средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над акваторией Черного моря и в Крыму. По данным Минобороны, ВСУ применили дроны самолетного типа.

Ранее экс-командир ВСУ рассказал о приказе атаковать Кремль дронами.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами