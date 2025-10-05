На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Нижегородской области отразили атаку БПЛА

Губернатор Никитин: силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Нижегородской области
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

«Ночью на подлете к промышленной зоне в Нижегородской области силы ПВО успешно отразили атаку 5 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте падения обломков работают специалисты», — написал он.

Накануне в Минобороны рассказали, что российские силы ПВО за сутки сбили 314 украинских беспилотников самолетного типа. Кроме того, бойцы ВС России сбили пять управляемых авиационных бомб, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские военные уничтожили группу спецназа ВСУ в зоне СВО.

