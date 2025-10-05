Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по целям в Иерусалиме

Силы йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили о поражении целей в Иерусалиме с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» с разделяющейся боевой частью. Об этом сообщил представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

В заявлении движения говорится, что ракетные войска Йемена провели «качественную военную операцию», в ходе которой были поражены несколько «чувствительных объектов» в районе города. В сообщении также отмечено, что операция достигла всех поставленных целей.

В конце сентября израильские истребители атаковали военные объекты, подконтрольные движению «Ансар Аллах», которое управляет северной частью Йемена. Авиаудары были нанесены по столице страны Сане, в том числе по военному лагерю, расположенному на территории президентского дворца, во время трансляции еженедельного выступления лидера хуситов Бадр эд-Дина аль-Хуси.

Ранее министр обороны Израиля подтвердил удары по объектам хуситов.