Российскому военнослужащему с позывным «Байкал» удалось избежать осколочного ранения в ногу благодаря трофейному телефону солдата Вооруженных сил Украины. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам бойца, он вместе с сослуживцами находился в тылу украинских войск, когда противник заметил российских военных и вступил в бой, однако одержать верх не смог. После столкновения военнослужащий забрал вражеский телефон в качестве трофея.

Позднее, когда на позиции обстрелял беспилотник противника, телефон в кармане сыграл роль защиты: осколок попал в устройство, а не в ногу бойца. Солдат отметил, что если не сам телефон, то повреждение ноги было бы неизбежным.

Недавно командир группы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» рассказал о бое на ножах с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам спецназовца, бой случился при подходе к тылу противника в Серебрянском лесничестве. Российские военные в течение двух недель делали проход к минным заграждениям ВСУ со стороны Топи.

Ранее учитель музыки ушел на СВО для поддержки сослуживцев.