Президент Венесуэлы подписал указ о чрезвычайном положении в стране

Венесуэльский президент Николас Мадуро подписал указ о чрезвычайном положении в стране в случае вооруженного нападения со стороны Соединенных Штатов. Об этом на заседании Национального совета за суверенитет и мир заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

Она отметила, что указ о чрезвычайном положении направлен на защиту территориальной целостности, суверенитета, независимости и жизненно важных стратегических интересов Боливарианской республики. Документ в случае нападения американских войск на Венесуэлу немедленно вступит в силу.

Указ предоставляет Мадуро особые полномочия для мобилизации армии, чтобы немедленно взять под военный контроль инфраструктуру, общественные службы, нефтегазовую и другие отрасли промышленности.

Родригес подчеркнула, что Вашингтон стремится к захвату природных ресурсов Венесуэлы, в первую очередь, самых крупных в мире запасов нефти. По ее словам, большинство крупнейших нефтедобывающих стран мира подвергаются односторонним принудительным мерам со стороны Соединенных Штатов.

28 сентября сообщалось, что национальные учения по гражданской обороне успешно прошли на территории всей Венесуэлы.

