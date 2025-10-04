ВСУ оставили свои позиции на Сумском направлении, переодевшись в женскую одежду

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) переоделись в женскую одежду и оставили свои позиции на Сумском направлении при приближении подразделения российских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Такая у них маскировка: притвориться женщинами, спрятаться за юбку, только бы не принимать бой», — поделился собеседник агентства.

26 сентября министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль Юнаковку в Сумской области.

До этого сообщалось, что украинские войска провели четыре неудавшиеся контратаки в районе села Андреевка на Сумском направлении.

2 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие нанесли удары по району скопления личного состава и техники ВСУ в Сумской области. Как он сказал, в том месте украинские войска накапливали силы, включая артиллерию и системы противовоздушной обороны.

Ранее военные ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.