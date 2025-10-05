Солдат ВСУ в сарафане попытался скрыться с фронта на велосипеде

Украинский военнослужащий на Сумском направлении при приближении подразделения ВС РФ пытался сбежать на велосипеде, надев женский сарафан (движение ЛГБТ запрещено на территории РФ) . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. в силовых структурах.

«Один в сарафане на велосипеде удирал», — сообщил источник.

Собеседник агентства добавил, что данный случай не является уникальным, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) нередко переодеваются чтобы покинуть зону боевых действий.

Недавно пленный военнослужащий ВСУ Антон Зайцев рассказал, что украинское командование формирует новые штурмовые подразделения из дезертиров и мобилизованных, собранных в Черкассах.

До этого российские военнослужащие из группировки войск «Запад» оказали помощь раненому майору пограничной службы Украины Максиму Трофимуку и перенесли его на носилках восемь километров до точки эвакуации. По словам самого Трофимука, после пленения он получил первую медицинскую помощь на передовой, где ему перевязали раны и предоставили воду.

Ранее на Украине осудили дезертира, угнавшего БТР домой.