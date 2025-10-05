На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Солдат ВСУ переоделся в женщину и попытался скрыться с фронта

Солдат ВСУ в сарафане попытался скрыться с фронта на велосипеде
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинский военнослужащий на Сумском направлении при приближении подразделения ВС РФ пытался сбежать на велосипеде, надев женский сарафан (движение ЛГБТ запрещено на территории РФ) . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. в силовых структурах.

«Один в сарафане на велосипеде удирал», — сообщил источник.

Собеседник агентства добавил, что данный случай не является уникальным, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) нередко переодеваются чтобы покинуть зону боевых действий.

Недавно пленный военнослужащий ВСУ Антон Зайцев рассказал, что украинское командование формирует новые штурмовые подразделения из дезертиров и мобилизованных, собранных в Черкассах.

До этого российские военнослужащие из группировки войск «Запад» оказали помощь раненому майору пограничной службы Украины Максиму Трофимуку и перенесли его на носилках восемь километров до точки эвакуации. По словам самого Трофимука, после пленения он получил первую медицинскую помощь на передовой, где ему перевязали раны и предоставили воду.

Ранее на Украине осудили дезертира, угнавшего БТР домой.

