ТАСС: ВСУ маскируют мины-ловушки под запчасти и коряги в Запорожской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области начали чаще сбрасывать с беспилотников мины-ловушки, замаскированные под автомобильные запчасти и сухие стволы деревьев. Об этом в интервью ТАСС рассказал военнослужащий десантно-штурмовой дивизии с позывным Джексон.

По его словам, украинская сторона активно занимается минированием местности, однако от подобных действий страдают не только солдаты, но и местные жители.

«В последнее время участились применения противником мин-ловушек и мин-сюрпризов, замаскированных под предметы жизнедеятельности и какие-то запчасти и детали», — рассказал военный.

Он объяснил, что бойцы ВСУ маскируют мины под автомобильные патрубки или коряги из-под деревьев. По его словам, при приближении к взрывным устройствам происходит детонация. Джексон добавил, что подобная маскировка начала встречаться на пути российских военных с начала года, однако в последнее время подобных устройств стало больше.

Солдат назвал процесс поиска подобных мин «игрой на внимательность» и призвал мирных жителей быть осторожными при обнаружении различных предметов.

До этого оператор БПЛА подразделения «Шторм» с позывным Дизель заявил, что бойцы ВСУ начали использовать самодельные мины, замаскированные под электронные сигареты IQOS. По его словам, украинские солдаты постоянно изобретают самодельные взрывные устройства, замаскированные под различные вещи.

Ранее боец СВО дважды доставил российских штурмовиков к позициям ВСУ через минное поле.