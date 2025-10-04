Движение по Крымскому мосту возобновлено

Проезд машин по Крымскому мосту возобновлен. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

Пост опубликован в 14:42. Таким образом, движения автотранспорта по мосту не было 20 минут. По данным на 15:00, со стороны Тамани очереди нет, а со стороны Керчи досмотра ручной клади ждут 350 машин. Автомобилистам придется провести в пробке примерно час.

Осенью россияне за рулем рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказала, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

Так, существуют два основных маршрута, которые ведут из Москвы в Крым. Первый проходит по платной трассе М4 «Дон», второй вариант — ехать по трассе М2 «Крым».

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.