Франция столкнулась с бюрократическими проблемами при переброске войск в страны НАТО

DN: Франция столкнулась с проблемами при переброске войск на восток НАТО

Франция на фоне планов НАТО усилить военное присутствие у восточной границы альянса сталкивается с трудностями при переброске военных и техники. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на генерала Фабриса Феола.

В частности, получение разрешения на пересечение территории соседних государств военным конвоем сегодня занимает десятки дней, что гораздо дольше, чем установленный Европейским союзом срок в пять дней, говорится в статье.

Генерал призвал лучше спланировать наземную транспортную сеть Европы, «чтобы вернуться к тому, что было во времена холодной войны».

В начале сентября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 26 стран обязались разместить на Украине свои вооруженные силы после прекращения огня. Соответствующее решение было принято на аседании «коалиции желающих» прошло в Елисейском дворце в Париже.

12 сентября генеральный секретарь альянса Марк Рютте объявил о начале операции «Восточный страж» (Eastern Sentry), призванной укрепить оборону восточных рубежей военного блока после инцидента с беспилотниками в Польше.

Ранее генсек НАТО озвучил планы альянса после окончания конфликта на Украине.