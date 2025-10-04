ТАСС: младшие командиры ВСУ в Харьковской области отпускают солдат в СОЧ

Младшие командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированных в Харьковской области, сознательно отпускают солдат в самовольное оставление части (СОЧ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Особенно много таких случаев отмечено в 425-м отдельном штурмовом полку», — рассказал источник агентства.

По его словам, младшие командиры ВСУ распускают личный состав из-за некомпетентности вышестоящего командования и невозможности выполнения поставленных задач.

3 октября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что целое подразделение мобилизованных украинских солдат сдалось в плен Вооруженным силам РФ в городе Купянске.

Как рассказал чиновник, на Купянском направлении помимо основных подразделений ВСУ присутствует большое количество иностранных наемников, которые также попадают в плен к российским войскам. Он подчеркнул, что сейчас военные ВС РФ продвигаются со стороны северной части города Харькова и освобождают «улицу за улицей, дом за домом».

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские бойцы взяли под контроль село в Харьковской области.