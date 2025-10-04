В Минобороны России рассказали о наблюдениях за иностранными спутниками

Специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск ВКС России следят за иностранными спутниковыми группировками и экспериментами, которые проводят зарубежные спутники. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

Там заявили, что специалисты центра уделяли особое внимание «контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств».

По информации ведомства, в текущем году они выполнили более 60 тыс. специальных работ по контролю изменений космической обстановки. Специалисты обнаружили и приняли на сопровождение свыше 3,2 тыс. космических объектов, проконтролировали выведение на орбиты более 3 тыс. космических аппаратов, спрогнозировали и проследили за сходом с орбиты свыше 1,3 тыс. космических объектов.

Как отметили в Минобороны, благодаря своевременному оповещению и принятию решений удалось не допустить столкновений космических аппаратов орбитальной группировки РФ с другими космическими объектами.

25 сентября министр обороны Германии Борис Писториус выступил с утверждением, что два российских спутника «Луч-Олимп» «преследуют» используемые бундесвером спутники IntelSat.

Ранее в Минобороны РФ назвали число помогающих Украине спутников НАТО.