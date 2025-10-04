На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны России рассказали о наблюдениях за иностранными спутниками

Минобороны: космические войска РФ следят за экспериментами иностранных спутников
true
true
true
close
Depositphotos

Специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск ВКС России следят за иностранными спутниковыми группировками и экспериментами, которые проводят зарубежные спутники. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

Там заявили, что специалисты центра уделяли особое внимание «контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств».

По информации ведомства, в текущем году они выполнили более 60 тыс. специальных работ по контролю изменений космической обстановки. Специалисты обнаружили и приняли на сопровождение свыше 3,2 тыс. космических объектов, проконтролировали выведение на орбиты более 3 тыс. космических аппаратов, спрогнозировали и проследили за сходом с орбиты свыше 1,3 тыс. космических объектов.

Как отметили в Минобороны, благодаря своевременному оповещению и принятию решений удалось не допустить столкновений космических аппаратов орбитальной группировки РФ с другими космическими объектами.

25 сентября министр обороны Германии Борис Писториус выступил с утверждением, что два российских спутника «Луч-Олимп» «преследуют» используемые бундесвером спутники IntelSat.

Ранее в Минобороны РФ назвали число помогающих Украине спутников НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами