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В Минобороны назвали число помогающих Украине спутников НАТО

Минобороны РФ: в интересах Украины работают свыше 400 спутников НАТО

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Millennium Space Systems

В интересах Украины в зоне военной спецоперации работают более 400 спутников НАТО. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил советник главы Минобороны РФ Андрей Ильницкий.

«По нам [России] работают больше 400 спутников из стран НАТО, из которых де-юре военных-то 70, остальные — коммерческие», — уточнил представитель оборонного ведомства.

В этом же интервью Ильницкий высказал мнение, что Россия в зоне СВО демилитаризирует не только Украину, но и НАТО. Он отметил, что в странах Североатлантического альянса разрушены производства и цепочки поставок оружия, поэтому они не в состоянии обеспечить Киеву обещанные 1–3 млн снарядов в год.

Более того, по словам Ильницкого, Минобороны РФ уже на этапе принятия в НАТО решений о производстве оружия знает, где его выпустят, какими оно будет обладать свойствами и когда его передадут на фронт.

Ранее в Кремле отреагировали на сообщения о «плане войны» НАТО с Россией.

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