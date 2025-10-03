На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший американсий разведчик оценил новые решения США по Украине

Экс-разведчик Фуллер: новые шаги по Украине — это попытка надавить на Россию
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Бывший вице-председатель Национального совета Соединенных Штатов по разведке Грэм Фуллер заявил, что новые решения США по Украине являются попыткой надавить на Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал рассмотрение возможности поставок США крылатых ракет Tomahawk Украине, а также предоставление Киеву информации для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре России.

«Это может быть формой оказания давления на [президента России Владимира] Путина <...> Действительно считаю, что тут есть элементы торга. Должен сказать, что это очень опасный торг. Если будет какой-то просчет, то мы столкнемся с очень серьезными последствиями», — поделился Фуллер.

Президент США Дональд Трамп, вероятно, оценивает, насколько далеко он может зайти, чтобы показать Путину, что настроен очень серьезно, уточнил бывший разведчик.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт говорила, что в Соединенных Штатах с повышенным вниманием относятся к сообщениям о предполагаемых маневрах российских военных кораблей в непосредственной близости от границ государств-членов НАТО и поддерживают тесные контакты с союзниками по альянсу.

Так она прокомментировала вопрос о степени обеспокоенности Белого дома потенциальными «провокациями» со стороны российского военно-морского флота.

Ранее на Западе предостерегли НАТО от давления на Россию.

