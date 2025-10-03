На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На ТЭЦ в Краматорске начался пожар после удара

«Страна.ua»: на ТЭЦ в Краматорске в ДНР после удара начался пожар
Shutterstock

Удар по теплоэлектроцентрали в Краматорске Донецкой народной республики (ДНР) привел к возгоранию и частичным отключениям электроэнергии в городе. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На опубликованном изданием снимке виден столб пламени и дыма над станцией. В сообщении отмечается, что электроэнергия пропала как в Краматорске, так и в близлежащих населенных пунктах. Детали происшедшего уточняются.

30 сентября сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по складу материалов для строительства оборонительных сооружений, расположенному в Краматорске.

По данным десантников, в выполнении боевой задачи российские войска задействовали беспилотник «Молния-2». Удар был нанесен по промышленному объекту, который специализируется на производстве и поставке строительных смесей, бетонных изделий, а также сыпучих материалов, используемых для возведения фортификационных линий и укреплений.

13 сентября ВС России ударом «Искандера» уничтожили площадку запуска БПЛА ВСУ у Краматорска.

Ранее сообщалось, что российские военные объявили приоритетной целью украинских операторов дронов.

СВО: последние новости
