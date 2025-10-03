На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрыты подробности о долетевших до Орска дронах ВСУ

SHOT: ВСУ пытались атаковать Орск тремя дронами-камикадзе «Лютый»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Орск в Оренбургской области тремя тяжелыми дронами-камикадзе типа «Лютый». Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

В публикации говорится, что украинские беспилотники преодолели расстояние более 1,5 тысячи километров. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили их.

Днем 3 октября в Оренбургской области объявили опасность атаки дронов. Как уточнил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, целью вражеских дронов был один из местных промышленных объектов. По словам главы региона, пострадавших среди населения нет, а технологические процессы на предприятии не нарушены. На месте работают экстренные службы.

Мэр Орска Артем Воробьев заявил, что в городе работают силы министерства обороны России и призвал местных жителей не выходить на улицу и не подходить к окнам в целях безопасности.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
