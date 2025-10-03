В Минобороны РФ раскрыли число сбитых за неделю дронов и снарядов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 27 сентября по 3 октября перехватили более 900 дронов самолетного типа, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, за неделю были уничтожены 10 украинских управляемых авиационных бомб и 17 снарядов от реактивных систем залпового огня HIMARS и Vampire. Кроме того, Вооруженные силы РФ ликвидировали пять управляемых ракет большой дальности «Нептун».

«Также [сбиты] 945 беспилотных летательных аппаратов», — подчеркивается в заявлении.

В нем уточняется, что всего с момента начала боевых действий ВСУ лишились 87 714 дронов.

Утром 3 октября в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что средства ПВО в течение ночи ликвидировали 20 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего целей — девять — сбили над акваторией Черного моря. Еще четыре дрона перехватили в Воронежской области, по три — в Крыму и Белгородской области, один — в Курской области.

Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил потери российских войск и ВСУ.