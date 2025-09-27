На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Администрация Трампа заморозит средства для иностранной помощи

Администрация Трампа заморозит $4 млрд, выделенные на иностранную помощь
Evelyn Hockstein/Reuters

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа удержать $4 млрд, выделенные конгрессом на иностранную помощь. Об этом заявила судья Елена Каган, передает телеканал CBS News.

«Последствие данного решения заключается в том, что исполнительная власть получает возможность прекратить использование $4 млрд, выделенных конгрессом на иностранную помощь», — говорится в сообщении.

До этого во время выступления перед журналистами в Белом доме Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на военную помощь Украине. По его словам, это стало возможно благодаря тому, что американские союзники по НАТО увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП. То есть теперь они покупают оружие у США, а затем на своих условиях поставляют его Киеву.

В конце июля Трамп сообщил, что США и ЕС заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Глава Белого дома подчеркнул, что большая часть вооружений пойдет на Украину. Деньги, полученные от Европы, США планируют тратить на свои оборонные компании. Трамп отметил, что подобную сделку необходимо было заключить с Европой еще три года назад.

Ранее на Западе назвали гарантии безопасности Киеву «пустой тратой времени и плодом фантазии».

