На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военкор объяснил, зачем ВС РФ нанесли удар по подстанции в Славутиче

Военкор Коц назвал удар по подстанции в Славутиче ответом на атаки ВСУ на ЗАЭС
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Удар российских войск по подстанции в Славутиче в Киевской области можно расценивать как зеркальный ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) в Энергодаре. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Коц.

Журналист обратил внимание на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что страна может зеркально ответить на обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских формирований. Глава государства подчеркнул, что властям в Киеве следует осознать, что их объекты энергетической инфраструктуры также могут подвергнуться ударам.

«[Это] сигнал, который двусмысленно трактовать очень сложно. Удар по подстанции в Славутиче в этом контексте выглядит как последнее предупреждение», — отметил Коц.

1 октября Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видеозапись, на которой запечатлен удар Вооруженных сил РФ по энергетическим объектам в Славутиче. По информации журналистов, российские бойцы применили не менее восьми беспилотников типа «Герань» и атаковали 330 кВ подстанцию «Славутич». Еще один дрон попал в 110 кВ подстанцию.

В результате в Киевской и Черниговской областях произошло частичное отключение света. Кроме того, власти ввели почасовые отключения подачи электроэнергии.

Ранее на Запорожской АЭС заявили о самом продолжительном блэкауте за три года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами