Военкор объяснил, зачем ВС РФ нанесли удар по подстанции в Славутиче

Военкор Коц назвал удар по подстанции в Славутиче ответом на атаки ВСУ на ЗАЭС

Удар российских войск по подстанции в Славутиче в Киевской области можно расценивать как зеркальный ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) в Энергодаре. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Коц.

Журналист обратил внимание на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что страна может зеркально ответить на обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских формирований. Глава государства подчеркнул, что властям в Киеве следует осознать, что их объекты энергетической инфраструктуры также могут подвергнуться ударам.

«[Это] сигнал, который двусмысленно трактовать очень сложно. Удар по подстанции в Славутиче в этом контексте выглядит как последнее предупреждение», — отметил Коц.

1 октября Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видеозапись, на которой запечатлен удар Вооруженных сил РФ по энергетическим объектам в Славутиче. По информации журналистов, российские бойцы применили не менее восьми беспилотников типа «Герань» и атаковали 330 кВ подстанцию «Славутич». Еще один дрон попал в 110 кВ подстанцию.

В результате в Киевской и Черниговской областях произошло частичное отключение света. Кроме того, власти ввели почасовые отключения подачи электроэнергии.

Ранее на Запорожской АЭС заявили о самом продолжительном блэкауте за три года.