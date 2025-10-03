Командование 158-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) направляет военнослужащих на доукомплектование «мясных» штурмов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, в том числе в распоряжение командующего штурмовыми войсками ВСУ был передан личный состав 3-го механизированного батальона. Бойцов отправили выполнять задачи на Покровском направлении.

«Мясными» штурмами называют лобовые атаки, которые проводятся без учета больших потерь в живой силе.

23 сентября журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что в ремонтном батальоне 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ назревает бунт из-за решений командования. В частности, речь идет о переводе военнослужащих в штурмовые подразделения. Как рассказал источник агентства, нередко украинских новобранцев направляют в пехоту под предлогом возможности выбрать интересующую должность. Часть бойцов планирует самовольно покинуть подразделение из-за данных распоряжений, подчеркнул он.

Ранее российский военнослужащий рассказал, как ВСУ действуют при отступлении.