Штурмовики рассказали о действиях ВСУ при отступлении

РИА: ВСУ атакуют дома и подвалы в ходе отступления в Днепропетровской области
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении наносят прямые удары по домам и подвалам в селе Новопетровское Днепропетровской области, чтобы не позволить российским бойцам закрепиться в населенном пункте. Об этом сообщил РИА Новости командир штурмовой роты группировки «Восток» с позывным «Витос».

«Бывает, что танки подъезжают близко, даже не с закрытых огневых позиций <...> Недавно его (танк ВСУ. — «Газета.Ru») просто загнали в населенный пункт и начали уничтожать дома, подвалы, чтобы нам негде было сесть», — сообщил он.

По словам командира, иногда танки противника наносят удары прямой наводкой. «Витос» подчеркнул, что подобные действия бойцов украинской армии говорят о попытках не позволить российским войскам закрепиться в населенном пункте.

12 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские военные взяли под контроль село Новопетровское в Днепропетровской области Украины. По данным оборонного ведомства, боевая задача была выполнена подразделениями группировки войск «Восток».

Ранее одна из бригад ВСУ потеряла последний боеспособный батальон.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
