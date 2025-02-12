Жители Норвегии пожаловались на ущерб от учений НАТО на $1,3 млн

NRK: ВС Норвегии получили более 200 жалоб от жителей об ущербе после учений НАТО

Вооруженные силы (ВС) Норвегии получили более 200 жалоб от жителей об ущербе, нанесенном в результате проведения учений НАТО Nordic Response в марте 2024 года. Об этом сообщила телерадиокомпания NRK.

«Вооруженные силы получили в общей сложности 213 жалоб на травмы на общую сумму около 1000 долларов США. По словам специалиста по охране окружающей среды Марианны Рюг Бё, эта цифра составляет 15 миллионов [крон] (около $1,3 млн — «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

По данным Бё, большая часть ущерба была нанесена в результате загрязнений и оставленных после учений отходов. Помимо этого, тренировки военных НАТО привели к повреждению заборов, почтовых ящиков, трасс для снегоходов и невозделанной земли.

Учения НАТО Nordic Response проводились с 4 по 15 марта 2025 года. В них приняли участие более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран. Бригадный генерал Королевских ВВС Норвегии Трон Странд, командующий Норвежским центром воздушных операций, указал на важность проведения таких учений с учетом ситуации с безопасностью в Европе.

Ранее в МИД России рассказали о готовности страны к предстоящим учениям НАТО в Европе.