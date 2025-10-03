Раскрыты подробности об ударе по ресторану с украинскими военными

При ударе по ресторану в Балаклее ликвидированы инструкторы НАТО

В результате удара по ресторану в Балаклее Харьковской области были ликвидированы инструкторы НАТО. Об этом сообщает «Российская газета».

Координатор харьковского подполья Геннадий Алехин утверждает, что в совещании, которое проходило в ресторане, участвовали военные из Европы, а также офицеры и инструкторы Североатлантического альянса.

1 октября военкор Даниил Безсонов заявил, что по ресторану в Балаклее Харьковской области был нанесен удар. По его словам, удар пришелся по зданию, в котором находится ресторан «Тбилисо».

Он добавил, что после удара начался пожар. Военкор написал, что к ресторану приехали две машины скорой помощи, 15 пикапов ВСУ. В результате атаки пострадали около 50 человек, отметил военкор.

Утром 1 октября сообщалось, что по украинскому Харькову наносятся удары фугасными авиабомбами (ФАБами) и баллистическими ракетами.

Ранее ВСУ перебросили под Купянск элитные подразделения.