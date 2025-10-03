На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новороссийске отражают атаку дронов

SHOT: в Новороссийске отражают атаку беспилотников
true
true
true
close
Reuters

В Новороссийске звучат сирены воздушной атаки, город помимо дронов могут атаковать украинские безэкипажные катера. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«Помимо атаки дронов с воздуха со стороны моря, город могут также пытаться атаковать БЭКи — безэкипажные катера», — говорится в сообщении.

По словам местных жителей, они слышали несколько мощных взрывов, сирены в городе продолжают звучать.

Ранее об отражении атаки беспилотников на Новороссийск сообщил глава города Андрей Кравченко.

Гражданам рекомендовано не подходить к окнам, а также укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

В случае нахождения на улице нужно укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе. Не следует использовать в качестве укрытия автомобиль.

Минобороны до этого сообщило, что в период с 21:30 до 23:00 мск силы ПВО сбили три БПЛА над акваторией Черного моря и в Крыму.

Ранее в России испытали новое орудие против беспилотников.

Атаки БПЛА на Россию
