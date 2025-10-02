На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии опровергли сообщения о пролетах дронов над базой бундесвера

DPA: база бундесвера на севере ФРГ опровергла сообщения о пролетах дронов
true
true
true
close
Filmbildfabrik/Shutterstock/FOTODOM

Представитель 21-й зенитно-ракетной группы, базирующейся на базе бундесвера в Занице неподалеку от Ростока, опроверг сообщения СМИ о пролетах подозрительных беспилотников над базой. Об этом сообщает агентство DPA.

«Вопреки сообщениям СМИ, пролеты беспилотников над базой в Занице или над другими пунктами базирования 21-й зенитно-ракетной группы не были зафиксированы», — заявил представитель.

По его словам, информации о возможных инцидентах в соседних подразделениях нет.

До этого министр внутренних дел Германии Александр Добриндт сообщил о возросшей угрозе безопасности и объявил о создании нового центра защиты от беспилотников. По словам главы министерства, в ночь на 27 сентября над землей Шлезвиг-Гольштейн, которая расположена на севере ФРГ, был обнаружен «рой беспилотников».

Накануне Bild сообщил, что беспилотники были замечены в земле Шлезвиг-Гольштейн над военно-морской верфью Thyssenkrupp, где строят подводные лодки для Германии и НАТО. Кроме того, дроны были замечены над университетским медицинским центром, электростанцией, зданием государственного парламента, нефтеперерабатывающим заводом Хайде.

Ранее в Германии признали нехватку ресурсов для отражения некоторых видов БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами