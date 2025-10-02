В Германии опровергли сообщения о пролетах дронов над базой бундесвера

Представитель 21-й зенитно-ракетной группы, базирующейся на базе бундесвера в Занице неподалеку от Ростока, опроверг сообщения СМИ о пролетах подозрительных беспилотников над базой. Об этом сообщает агентство DPA.

«Вопреки сообщениям СМИ, пролеты беспилотников над базой в Занице или над другими пунктами базирования 21-й зенитно-ракетной группы не были зафиксированы», — заявил представитель.

По его словам, информации о возможных инцидентах в соседних подразделениях нет.

До этого министр внутренних дел Германии Александр Добриндт сообщил о возросшей угрозе безопасности и объявил о создании нового центра защиты от беспилотников. По словам главы министерства, в ночь на 27 сентября над землей Шлезвиг-Гольштейн, которая расположена на севере ФРГ, был обнаружен «рой беспилотников».

Накануне Bild сообщил, что беспилотники были замечены в земле Шлезвиг-Гольштейн над военно-морской верфью Thyssenkrupp, где строят подводные лодки для Германии и НАТО. Кроме того, дроны были замечены над университетским медицинским центром, электростанцией, зданием государственного парламента, нефтеперерабатывающим заводом Хайде.

Ранее в Германии признали нехватку ресурсов для отражения некоторых видов БПЛА.