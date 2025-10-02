В НАТО назвали дату заседания контактной группы по Украине

НАТО: контактная группа по Украине проведет заседание в Брюсселе 15 октября

Заседание контактной группы по Украине пройдет в Брюсселе 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

«15 октября 2025 года Великобритания и Германия проведут в штаб-квартире НАТО заседание контактной группы по вопросам Украины», — говорится в сообщении.

10 сентября британское минобороны по итогам прошедшего в Лондоне 30-го заседания контактной группы по военным поставкам Киеву в формате «Рамштайн» сообщило, что Великобритания выделила украинской стороне более 2 млрд фунтов стерлингов (свыше $2,7 млрд) на покупку вооружений через возглавляемый Соединенным Королевством Международный фонд помощи Украине (IFU).

Речь шла о «поставках военного снаряжения в целях удовлетворения наиболее неотложных потребностей ВСУ».

Как сообщил министр обороны Британии Джон Хили, IFU уже поставил Украине более 1 тыс. систем противовоздушной обороны, свыше 600 беспилотников, системы радиоэлектронной борьбы и радиолокационные станции противовоздушной обороны (ПВО). Новые поставки должны произойти в ближайшие месяцы.

Ранее в Британии заявили, что у Европы нет сил на поддержку Украины.