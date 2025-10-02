На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор рассказал об обстановке в Волгоградской области после атаки дрона ВСУ

Бочаров: в Волгоградской области из-за атаки дрона начался пожар и поврежден дом
Aleksandr Gusev/Global Look Press

В Волгоградской области в результате атаки украинского беспилотника начался пожар и поврежден дом. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.

По его словам, падение обломков сбитого дрона зафиксировано в Новониколаевском районе, где произошло возгорание сухой растительности. Пожар был быстро потушен

Кроме того, в поселке Елань поврежден частный дом и прилегающие к нему хозяйственные постройки. Люди не пострадали, уточнил чиновник.

Бочаров добавил, что все службы сработали оперативно, угрозы для жителей нет.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 2 октября силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку ВСУ и уничтожили 85 беспилотных летательных аппаратов, в том числе четыре — над Волгоградской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стала известна цель ночного налета дронов ВСУ.

Атаки БПЛА на Россию
