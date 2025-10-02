Губернатор рассказал об обстановке в Волгоградской области после атаки дрона ВСУ

В Волгоградской области в результате атаки украинского беспилотника начался пожар и поврежден дом. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.

По его словам, падение обломков сбитого дрона зафиксировано в Новониколаевском районе, где произошло возгорание сухой растительности. Пожар был быстро потушен

Кроме того, в поселке Елань поврежден частный дом и прилегающие к нему хозяйственные постройки. Люди не пострадали, уточнил чиновник.

Бочаров добавил, что все службы сработали оперативно, угрозы для жителей нет.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 2 октября силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку ВСУ и уничтожили 85 беспилотных летательных аппаратов, в том числе четыре — над Волгоградской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стала известна цель ночного налета дронов ВСУ.